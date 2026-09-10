46-летний Валерий Ткаченко пропал в Благовещенске после операции на головном мозге. Он покинул больницу 31 августа, и с тех пор семья не может его найти. Об исчезновении мужчины его супруга рассказала газете «Известия».

В Благовещенске разыскивают онкобольного, пропавшего после операции. Фото © Telegram / АНО «ПСО «АМУР»»

Валерий живёт с семьёй в Белогорске, а в областной центр приехал для лечения онкологического заболевания. По словам жены, после операции у него возникли проблемы с памятью, он мог плохо ориентироваться в пространстве.

Супруга сообщила, что на записях камер наблюдения мужчина подходил к чужим домам и стучал в двери, считая, что живёт там. При этом он двигался в противоположную от дома сторону.

К поискам подключились полиция и отряд «Амур». Рост Валерия — 185 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, под глазом есть родинка. Он был одет в чёрные спортивные брюки, олимпийку и чёрные тапочки. После операции голова была перевязана, но повязки уже может не быть.

Тем временем в горах Бурятии с помощью беспилотников ищут 58-летнюю жительницу Иркутска, исчезнувшую 29 августа возле горы Буту-Гол. Спасатели и добровольцы уже обследовали 217 квадратных километров. Поисковые группы проверяют горные склоны, лес и тропы вдоль реки. В маршрут включены местность Балаган, русло Жохоя и тропа на Буту-Гол. Труднодоступные участки тайги осматривают с воздуха.