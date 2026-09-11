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Опубликовано 11 сентября, 04:20

Пропавшего при спасении девочки Дениса Кинкалака представят к награде в Якутии

Денис Кинкалак. Обложка © Правительство Республики Саха (Якутия)

Денис Кинкалак. Обложка © Правительство Республики Саха (Якутия)

27-летнего жителя Якутии Дениса Кинкалака, который спас тонувшую во Владивостоке девочку, представят к государственной награде России. После спасения ребёнка мужчина сам оказался в воде и не смог выбраться на берег. Его судьба пока остаётся неизвестной, поисково-спасательная операция продолжается.

«Буду ходатайствовать о награждении Дениса Кинкалака государственной наградой Российской Федерации»,заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Власти Якутии также помогут семье мужчины. Николаев поручил оказать его родным необходимую поддержку.

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Ранее в Сети появились кадры спасения девочки во Владивостоке. После криков о помощи Денис Кинкалак вошёл в воду и помог ребёнку добраться до берега. Однако сам мужчина не смог выбраться из воды, и морское течение унесло его.

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Лия Мурадьян
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