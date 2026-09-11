Пропавшего при спасении девочки Дениса Кинкалака представят к награде в Якутии
Денис Кинкалак. Обложка © Правительство Республики Саха (Якутия)
27-летнего жителя Якутии Дениса Кинкалака, который спас тонувшую во Владивостоке девочку, представят к государственной награде России. После спасения ребёнка мужчина сам оказался в воде и не смог выбраться на берег. Его судьба пока остаётся неизвестной, поисково-спасательная операция продолжается.
«Буду ходатайствовать о награждении Дениса Кинкалака государственной наградой Российской Федерации», — заявил глава Якутии Айсен Николаев.
Власти Якутии также помогут семье мужчины. Николаев поручил оказать его родным необходимую поддержку.
Ранее в Сети появились кадры спасения девочки во Владивостоке. После криков о помощи Денис Кинкалак вошёл в воду и помог ребёнку добраться до берега. Однако сам мужчина не смог выбраться из воды, и морское течение унесло его.
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