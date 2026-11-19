В Китае обнаружили тело 25-летнего российского моряка Игоря из Приморского края, который пропал 8 ноября после встречи с другом. Мужчину нашли в воде спустя более десяти дней поисков. Об этом сообщает SHOT.

Причина смерти моряка пока неизвестна. Сейчас родственники собирают средства, чтобы доставить его тело на родину и организовать похороны. У погибшего остались супруга и годовалый сын.

Игорь работал на рыболовецком судне «Мыс Олюторский», которое находилось на ремонте в китайском городе Чжоушань. В морской отрасли молодой человек трудился около четырёх лет, однако на этом траулере совершал свой первый рейс.

Вечером 8 ноября моряк покинул судно, чтобы встретиться с другом. Для этого он воспользовался паромной переправой. После встречи мужчина сел в такси и направился обратно к кораблю, но к моменту его прибытия переправа уже закрылась.

Игорь решил вернуться в город пешком. Некоторое время он продолжал общаться с супругой и сообщил ей, что заряд телефона составляет около 30%. Вскоре связь оборвалась, а геолокация перестала обновляться.

Родные обратились за помощью в российское генконсульство и китайскую полицию. Семья также распространяла объявления о розыске на русском, китайском и английском языках. Последним известным местом нахождения моряка оставался район закрытой паромной переправы.