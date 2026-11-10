В Тамбовской области найденный посреди болота ботинок помог спасти жизнь пропавшему мужчине. Пострадавшего обнаружили в зарослях в критическом состоянии, когда счёт уже шёл на минуты, передаёт РЕН ТВ.

О пропаже местного жителя родственники сообщили в полицию вечером 7 ноября. Мужчина ушёл в лёгкой одежде, несмотря на установившиеся на улице заморозки. На поиски отправились сотрудники МВД и добровольцы. Они обследовали окрестные леса и поля, а также использовали беспилотник с тепловизором для осмотра местности с воздуха.

Переломным моментом стала находка в болотистой местности. Поисковики обнаружили ботинок пропавшего, благодаря которому удалось значительно сократить территорию поисков. Волонтёры продолжили обследование местности на квадроциклах и вскоре заметили мужчину среди густых зарослей. К тому моменту он находился в критическом состоянии и нуждался в немедленной медицинской помощи.