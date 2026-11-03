Пропавший во время отдыха в Таиланде массажист из Томска Сергей Ничинский найден живым. Об этом ТАСС рассказала его жена Оксана.

«Он уже нашелся. Пока находимся здесь не хотим рассказывать подробности», — сообщила женщина.

Состояние мужа Ничинская описала коротко: «Жив, но несильно здоров». Что именно произошло с россиянином и потребовалась ли ему медицинская помощь, пока неизвестно. Семья решила не раскрывать обстоятельства случившегося.