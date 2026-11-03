Пропавший в Паттайе массажист из Томска найден живым
Сергей Ничинский. Обложка © massage70.ru
Пропавший во время отдыха в Таиланде массажист из Томска Сергей Ничинский найден живым. Об этом ТАСС рассказала его жена Оксана.
«Он уже нашелся. Пока находимся здесь не хотим рассказывать подробности», — сообщила женщина.
Состояние мужа Ничинская описала коротко: «Жив, но несильно здоров». Что именно произошло с россиянином и потребовалась ли ему медицинская помощь, пока неизвестно. Семья решила не раскрывать обстоятельства случившегося.
Напомним, Сергей Ничинский пропал во время отдыха с супругой в тайской Паттайе. Пара гуляла по оживлённой улице Уолкинг-стрит, когда муж и жена потеряли друг друга в толпе. Позже мужчина успел позвонить дочери и рассказать, что заблудился в незнакомом городе и не может найти дорогу. После этого связь с ним оборвалась, а родственники начали поиски.