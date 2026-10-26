Петербуржец переночевал в стоматологии и пропал, забыв паспорта
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Неизвестный мужчина устроил себе ночлег в стоматологической клинике Санкт-Петербурга, а утром ушёл, оставив две сумки с паспортами. Необычный инцидент произошёл на проспекте Тореза, сообщает «Рен-ТВ».
Незваный гость проник в медицинское учреждение ночью и расположился там на отдых. Утром сотрудники клиники обнаружили мужчину, который, по их словам, находился в невменяемом состоянии.
При виде работников посетитель собрался и покинул стоматологию. При этом в помещении остались две сумки с документами.
Персонал вызвал полицию, сообщив о предполагаемом взломе. Однако прибывшие правоохранители выяснили, что дверь была открыта, а замки не имели повреждений. Кроме того, из клиники ничего не пропало, поэтому руководство отказалось подавать заявление.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге обнаружили две записки мужчины, подозреваемого в убийстве 58-летней женщины и её двухлетнего внука. Одно послание нашли на месте преступления, второе — в другой квартире разыскиваемого. В письмах мужчина пытался объяснить семейный конфликт и прощался с близкими. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Напомним, в начале октября на Васильевском острове погибли 61-летняя женщина и её восьмилетний приёмный сын. Следователи задержали 21-летнего студента, а позднее суд отправил его под стражу. По данным следствия, причиной преступления стала ревность молодого человека к младшему брату.