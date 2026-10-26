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Опубликовано 26 октября, 22:17

Петербуржец переночевал в стоматологии и пропал, забыв паспорта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неизвестный мужчина устроил себе ночлег в стоматологической клинике Санкт-Петербурга, а утром ушёл, оставив две сумки с паспортами. Необычный инцидент произошёл на проспекте Тореза, сообщает «Рен-ТВ».

Незваный гость проник в медицинское учреждение ночью и расположился там на отдых. Утром сотрудники клиники обнаружили мужчину, который, по их словам, находился в невменяемом состоянии.

При виде работников посетитель собрался и покинул стоматологию. При этом в помещении остались две сумки с документами.

Персонал вызвал полицию, сообщив о предполагаемом взломе. Однако прибывшие правоохранители выяснили, что дверь была открыта, а замки не имели повреждений. Кроме того, из клиники ничего не пропало, поэтому руководство отказалось подавать заявление.

Убивший мальчика и его бабушку в Петербурге математик оказался отцом ребёнка
Убивший мальчика и его бабушку в Петербурге математик оказался отцом ребёнка

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге обнаружили две записки мужчины, подозреваемого в убийстве 58-летней женщины и её двухлетнего внука. Одно послание нашли на месте преступления, второе — в другой квартире разыскиваемого. В письмах мужчина пытался объяснить семейный конфликт и прощался с близкими. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Напомним, в начале октября на Васильевском острове погибли 61-летняя женщина и её восьмилетний приёмный сын. Следователи задержали 21-летнего студента, а позднее суд отправил его под стражу. По данным следствия, причиной преступления стала ревность молодого человека к младшему брату.

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Виталий Приходько
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