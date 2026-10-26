Петербуржец переночевал в стоматологии и пропал, забыв паспорта

Неизвестный мужчина устроил себе ночлег в стоматологической клинике Санкт-Петербурга, а утром ушёл, оставив две сумки с паспортами. Необычный инцидент произошёл на проспекте Тореза, сообщает «Рен-ТВ».

Незваный гость проник в медицинское учреждение ночью и расположился там на отдых. Утром сотрудники клиники обнаружили мужчину, который, по их словам, находился в невменяемом состоянии.

При виде работников посетитель собрался и покинул стоматологию. При этом в помещении остались две сумки с документами.

Персонал вызвал полицию, сообщив о предполагаемом взломе. Однако прибывшие правоохранители выяснили, что дверь была открыта, а замки не имели повреждений. Кроме того, из клиники ничего не пропало, поэтому руководство отказалось подавать заявление.