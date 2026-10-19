Пропавшую после знакомства с мужчиной девушку нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 30-летней Анны Лавриненко, которая перестала выходить на связь с родными после неожиданного переезда. Девушка пропала 10 октября, а незадолго до исчезновения, по словам её близких, познакомилась с молодым человеком.

Анна приехала в Екатеринбург из Нарьян-Мара в мае этого года. Она снимала комнату и регулярно общалась с семьёй, однако в октябре родственники перестали получать от неё звонки и сообщения.

Последний раз девушка связывалась с владельцем жилья 10 октября. Она предупредила, что собирается съехать, а оставшиеся вещи заберёт позднее. Однако за ними так и не вернулась, после чего арендодатель обратился в полицию.

Мать пропавшей Ольга рассказала aif.ru, что перед исчезновением дочь начала общаться с молодым человеком. Об этом родственникам сообщили соседки Анны по съёмному жилью.

Особое беспокойство близких вызывало здоровье девушки. По данным поискового отряда «Прорыв», Анна нуждается в медицинской помощи. К розыску подключились полицейские и добровольцы, распространившие ориентировки с её фотографией и приметами. Позднее стало известно, что девушку нашли.

В августе стало известно об исчезновении 19-летней россиянки, которая перед поездкой за границу сняла со счёта 350 тысяч рублей. Девушка покинула Нижний Новгород, предварительно сообщив соседке по общежитию, что направляется к родственнице. Позднее её мать получила отложенное сообщение с просьбой не обращаться в полицию и не разыскивать дочь. Однако обстоятельства отправки послания вызвали вопросы у близких