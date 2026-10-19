В Екатеринбурге нашли 12-летнюю шахматистку-вундеркинда, сбежавшую после турнира

В Екатеринбурге нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после турнира в торговом центре «Веер Молл». Сейчас девочка находится в отделе полиции, сообщили РИА «Новости» в городском управлении МВД.

«Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время её опросят и передадут законным представителям», — рассказал собеседник агентства.

Таким образом, поиски ребёнка завершены. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов школьница сможет вернуться к семье. Обстоятельства её обнаружения пока не раскрываются.

Девочка исчезла 18 октября около 17:00. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», после напряжённой партии на шахматном турнире она сильно расстроилась и на эмоциях убежала от матери.

При этом юная спортсменка покинула торговый центр без верхней одежды и денег. Связаться с ней родственникам не удавалось, а её местонахождение оставалось неизвестным.