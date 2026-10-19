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Регион
Опубликовано 19 октября, 10:25

Звезда шоу «Вундеркинды» пропала после шахматного турнира в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trump card

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trump card

В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы ведут поиски 12-летней школьницы, пропавшей после турнира по шахматам «Космический кубок». Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Девочка приехала на соревнования 18 октября. После напряжённой партии у юной участницы не выдержали нервы — на эмоциях она покинула помещение, выбежав на улицу без теплой обуви. После этого ребёнок перестал выходить на связь и отвечать на звонки родственников.

Пропавшая школьница известна широкой публике как юная модель, актриса и участница телевизионных проектов «Лучше всех» и «Вундеркинды». Кроме того, девочка профессионально занимается шахматами: в сентябре она завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по блицу в Челябинске. Поисковые мероприятия продолжаются.

Женщина с ребёнком пропали в районе Софийских озёр в Архызе
Женщина с ребёнком пропали в районе Софийских озёр в Архызе

Ранее в Краснодаре нашли живым 15-летнего подростка, который пропал после прогулки с друзьями. Юноша перестал выходить на связь вечером 26 сентября, а к его розыску подключились правоохранители. В МВД сообщили, что жизни и здоровью найденного подростка ничего не угрожает.

Больше новостей о поисковых операциях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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