Звезда шоу «Вундеркинды» пропала после шахматного турнира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы ведут поиски 12-летней школьницы, пропавшей после турнира по шахматам «Космический кубок». Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Девочка приехала на соревнования 18 октября. После напряжённой партии у юной участницы не выдержали нервы — на эмоциях она покинула помещение, выбежав на улицу без теплой обуви. После этого ребёнок перестал выходить на связь и отвечать на звонки родственников.

Пропавшая школьница известна широкой публике как юная модель, актриса и участница телевизионных проектов «Лучше всех» и «Вундеркинды». Кроме того, девочка профессионально занимается шахматами: в сентябре она завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по блицу в Челябинске. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее в Краснодаре нашли живым 15-летнего подростка, который пропал после прогулки с друзьями. Юноша перестал выходить на связь вечером 26 сентября, а к его розыску подключились правоохранители. В МВД сообщили, что жизни и здоровью найденного подростка ничего не угрожает.