Торопилась и забрала у брата 350 тысяч: Выяснились странные детали исчезновения россиянки в Таиланде

Подруга 19-летней студентки из Нижнего Новгорода, пропавшей в Таиланде, рассказала о странностях в поведении девушки незадолго до исчезновения. Подробности приводит Kp.ru.

Девушки виделись 13 мая. Они провели вместе весь день, после чего Аня осталась у подруги с ночёвкой. Встреча почти ничем не отличалась от прежних, однако некоторые моменты теперь вызывают у Таисии тревогу.

«Аня очень настырно пыталась со мной встретиться именно в этот четверг. И я не понимала этой спешки, потому что мы с ней могли встретиться и на следующей неделе. Но она торопила меня», – вспоминает Таисия.

Кроме того, в разговоре Аня упомянула, что попросила брата вернуть ей долг в размере 350 тысяч рублей. Эти деньги она держала на накопительном счёте из средств, которые присылали родители и дарили на дни рождения. Подругу смутило, что Ане требовалось получить всю сумму как можно скорее. На вопрос, зачем ей такие деньги, девушка лишь отмахнулась и ничего объяснять не стала.

После той встречи Аня съездила к родителям, а вернувшись в Нижний Новгород через пару дней, собрала дорожную сумку и уехала в неизвестном направлении. Соседке по общежитию она сказала, что направляется к двоюродной сестре. Однако вскоре выяснилось, что девушка пропала.

Через несколько дней мать студентки получила отложенное сообщение. В нём говорилось, что с Аней всё хорошо, её никто не похищал и искать девушку не нужно. Автор послания утверждал, что решил найти себя и свою мечту, а также просил не подавать заявление в розыск.

Сейчас друзья строят разные предположения о случившемся. Часть из них допускает, что Аня могла попасть под влияние мошенников и действовать под угрозами с их стороны. Других причин для внезапного отъезда в другую страну у неё не было. Семья продолжает поиски. Родителям помогает волонтёр по розыску пропавших людей Светлана Шерстобоева.