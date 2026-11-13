Глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук покинул должность спустя 20 месяцев работы. Причиной своего решения он назвал изменения в подчинении ведомства, которые негативно сказались на его эффективности.

Заявление об отставке Макарчук подал по собственному желанию. Кабинет министров удовлетворил его 11 ноября. Временно руководить службой поручили заместителю председателя по вопросам цифрового развития Артёму Рудько.

По словам Макарчука, после его назначения в марте 2025 года положение Госстата в структуре правительства изменилось. Ранее ведомство работало в тесной связке с Министерством цифровой трансформации, однако впоследствии такая модель взаимодействия перестала действовать.

Бывший чиновник подчеркнул, что решение об уходе принял самостоятельно, без какого-либо давления.

До прихода в Госстат Макарчук работал в банковской сфере. Он занимал руководящие должности в Укрсоцбанке, а затем возглавлял департамент стратегии и развития Национального банка Украины.

Теперь правительству предстоит определить постоянного руководителя статистической службы. Макарчук напомнил, что по действующему законодательству новый председатель ведомства должен быть выбран по итогам конкурса.