Проректору университета «Синергия» по региональному развитию Михаилу Ерофееву 18 ноября предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщил «Рен-ТВ».

Ещё 13 ноября университет заявлял, что уголовное дело возбуждено по факту возможного преступления, а обвинений никому из сотрудников не предъявлено. Спустя пять дней Ерофеев получил статус обвиняемого.

Расследование касается бюджетных средств, выделенных Росмолодёжью на образовательные программы. В 2023 и 2024 годах ведомство заключило с «Синергией» два контракта общей стоимостью 40,5 миллиона рублей. Следствие проверяет возможное хищение части этих денег.

В самом вузе настаивают, что оба контракта были исполнены полностью, а результаты работ прошли экспертизу заказчика. Представители «Синергии» также заявляли, что при заключении и выполнении договоров законодательство не нарушалось.

Ранее Life.ru сообщал, что Ерофеева отправили под домашний арест по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств. Проректор отверг претензии следствия, назвав происходящее «абсолютным беспределом». Его адвокаты оспаривали задержание и добивались отказа от заключения под стражу.