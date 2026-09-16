Пророссийский хакер заявил о блокировке серверов поставщика товаров для ВСУ

Пророссийский хакер PalachPro заявил о проведении масштабной кибератаки на украинскую компанию Dolya Communication System, которая поставляет средства связи и оборудование для Вооружённых сил Украины (ВСУ), СБУ и Нацгвардии.

По словам хакера, в результате атаки были нарушены ключевые цифровые сервисы компании, включая доступ к сайту, файловому менеджеру и внутренней системе документооборота.

«DDoS-атака полностью положила указанные сервисы. Это означает, что сотрудники компании и её заказчики на длительный срок лишились доступа к почте, файловому обмену и мессенджеру Sonata», — заявил PalachPro в беседе с РИА «Новости».

Он утверждает, что из-за сбоя украинские силовые структуры столкнулись с проблемами при использовании служебных каналов связи, а компании пришлось переходить на резервные решения. По словам хакера, атака также повлияла на работу технической поддержки и обслуживание клиентов Dolya Communication System.

«Данная атака будет не последней, став примером процесса череды отключений компаний по всей Украине», — подчеркнул PalachPro.

Ранее Life.ru писал, что хакеры получили доступ к документам сената Берлина после атаки на его компьютерные системы. Среди опубликованных материалов оказались внутренние файлы, связанные с безопасностью городской инфраструктуры и рисками применения беспилотников. После взлома злоумышленники заявили о краже большого объёма данных и потребовали выплату выкупа. Власти Берлина начали проверку масштабов утечки и последствий инцидента.