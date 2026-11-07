Заслуженного артиста России Владимира Григорьева проводят в последний путь 9 ноября в Москве. Проститься с актёром можно будет в Театре имени Пушкина, которому он посвятил свою карьеру. Об этом РИА «Новости» рассказали представители учреждения.

Напомним, заслуженный артист России Владимир Григорьев ушёл из жизни вечером 3 ноября. О его смерти объявили представители Московского драматического театра имени Пушкина, где актёр прослужил более 50 лет. Свою карьеру в труппе он начал с роли Роллера в постановке «Разбойники» по приглашению режиссёра Алексея Говорухо. Уже в день получения диплома ГИТИСа Григорьев находился на гастролях вместе с коллегами. В последующие десятилетия артист сыграл Шансонье в спектакле «Блэз», Попугая в «Острове сокровищ», Инквизитора в «Жанне д’Арк» и Антонио в «Великой магии». Коллектив театра выразил соболезнования родственникам и близким актёра.