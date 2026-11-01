При этом собеседник агентства не уточнил, где именно пройдёт прощание с артистом и во сколько начнётся церемония. Другие подробности предстоящих похорон пока не раскрываются.

Напомним, музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет, а о его кончине стало известно 1 ноября. Он присоединился к «Любэ» в 1989 году и участвовал в записи всех альбомов коллектива, хотя регулярно выходить на сцену начал только в 2005-м. Поклонники заметили, что последние несколько месяцев артист не появлялся на концертах, а вместо него выступал сын Серафим. После смерти отца молодой человек опубликовал совместные фотографии и посвятил ему трогательные слова прощания. Представители группы также выразили соболезнования родным и близким Тарасова.