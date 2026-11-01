Прощание с бэк-вокалистом «Любэ» Алексеем Тарасовым пройдёт 4 ноября
Обложка © VK / группа ЛЮБЭ
Прощание с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым и его похороны состоятся 4 ноября. Дату проведения траурной церемонии РИА «Новости» назвал представитель музыкального коллектива.
При этом собеседник агентства не уточнил, где именно пройдёт прощание с артистом и во сколько начнётся церемония. Другие подробности предстоящих похорон пока не раскрываются.
Напомним, музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет, а о его кончине стало известно 1 ноября. Он присоединился к «Любэ» в 1989 году и участвовал в записи всех альбомов коллектива, хотя регулярно выходить на сцену начал только в 2005-м. Поклонники заметили, что последние несколько месяцев артист не появлялся на концертах, а вместо него выступал сын Серафим. После смерти отца молодой человек опубликовал совместные фотографии и посвятил ему трогательные слова прощания. Представители группы также выразили соболезнования родным и близким Тарасова.
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