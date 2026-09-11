Прощание с бывшим вице-губернатором Челябинской области пройдёт 12 сентября
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Бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова похоронят в Челябинске 12 сентября. Информацию о церемонии публикует портал 74.ru со ссылкой на его родственников.
Прощание пройдёт в ритуальном зале Преображенского кладбища. Оно начнётся в 11:30 и завершится в 13:00. Погребение состоится в тот же день на Шершнёвском кладбище. Начало церемонии запланировано на 13:30.
Напомним, бывший первый заместитель губернатора Челябинской области и экс-руководитель агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов умер в возрасте 65 лет. В разные годы он занимал должность первого заместителя главы региона, курировал социальную политику и агропромышленный комплекс. С 2011 по 2022 год Косилов возглавлял агрохолдинг «Равис», который занимается птицеводством, животноводством и растениеводством. Компания также развивает собственную торговую сеть с более чем 300 магазинами.
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