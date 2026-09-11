Прощание с бывшим вице-губернатором Челябинской области пройдёт 12 сентября

Бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова похоронят в Челябинске 12 сентября. Информацию о церемонии публикует портал 74.ru со ссылкой на его родственников.

Прощание пройдёт в ритуальном зале Преображенского кладбища. Оно начнётся в 11:30 и завершится в 13:00. Погребение состоится в тот же день на Шершнёвском кладбище. Начало церемонии запланировано на 13:30.