Прощание с историком Андреем Серковым состоится 10 сентября

Прощание с историком Андреем Серковым пройдёт 10 сентября в Городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на окружение.

Церемония пройдёт в третьем здании больницы и начнётся в 12:00. Серков был кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН.

Напомним, о смерти Серкова стало известно 7 августа, ему было 62 года. Он был одним из крупнейших специалистов по истории русского масонства. Его главным научным трудом коллеги называли словарь, посвящённый участникам этого движения. В последние годы исследователь работал над большим архивным томом об издательстве «Мусагет» — одном из центров русского символизма, выпускавшем произведения Александра Блока и Андрея Белого. Завершить проект Серков не успел.