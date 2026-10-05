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Опубликовано 5 октября, 18:58

Прощание с шансонье Леонидом Телешевым пройдёт 7 октября в Твери

Леонид Телешев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lteleshev

Леонид Телешев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lteleshev

Прощание с автором-исполнителем русского шансона и музыкальным продюсером Леонидом Телешевым состоится 7 октября в Твери. Отпевание начнётся в 12:30 в Воскресенском соборе, сообщил певец Паскаль — Павел Титов.

Телешев скончался 4 октября в возрасте 64 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. О причине смерти ранее также рассказал Паскаль.

Музыкант родился 27 января 1962 года в Улан-Удэ. Он был близким другом Михаила Круга и помог ему с записью альбома «Жиган-лимон». Позднее Телешев стал одним из первых слушателей песни «Владимирский централ».

После гибели Круга артист поддерживал его вдову Ирину и участвовал в продвижении её творчества. С 2003 года Телешев также занимался организацией в Твери фестиваля русского шансона памяти Михаила Круга.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти Леонида Телешева после продолжительной борьбы с онкологией. Музыкант ушёл из жизни вечером 4 октября.

Больше новостей о музыкантах, концертах и событиях отечественной сцены — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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