Прощание с шансонье Леонидом Телешевым пройдёт 7 октября в Твери

Прощание с автором-исполнителем русского шансона и музыкальным продюсером Леонидом Телешевым состоится 7 октября в Твери. Отпевание начнётся в 12:30 в Воскресенском соборе, сообщил певец Паскаль — Павел Титов.

Телешев скончался 4 октября в возрасте 64 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. О причине смерти ранее также рассказал Паскаль.

Музыкант родился 27 января 1962 года в Улан-Удэ. Он был близким другом Михаила Круга и помог ему с записью альбома «Жиган-лимон». Позднее Телешев стал одним из первых слушателей песни «Владимирский централ».

После гибели Круга артист поддерживал его вдову Ирину и участвовал в продвижении её творчества. С 2003 года Телешев также занимался организацией в Твери фестиваля русского шансона памяти Михаила Круга.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Леонида Телешева после продолжительной борьбы с онкологией. Музыкант ушёл из жизни вечером 4 октября.