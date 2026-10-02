«Прощай, прокладки!» Лолита назвала неоспоримые плюсы менопаузы

Лолита Милявская заявила, что готова «восхвалять» менопаузу и не считает этот период жизни чем-то пугающим. В интервью Юлии Меньшовой 62-летняя певица назвала сразу несколько преимуществ климакса.

Артистка считает, что тема менопаузы даже в XXI веке остаётся табуированной. По её словам, после окончания репродуктивного периода женщину зачастую начинают воспринимать как постаревшую и будто бы «вышедшую с рынка».

Лолита напомнила, что раньше даже обычные темы, связанные с женской физиологией, практически не обсуждались публично. Сама певица, напротив, не скучает по прежнему периоду жизни и предпочитает говорить о возрастных изменениях открыто.

«А я восхваляю менопаузу потому, что: а — не забеременеешь; б — прощай, прокладки! Удобная жизнь. В менопаузе есть свои минусы, но и плюсы неоспоримы», — заявила Милявская.

Тема возраста и внешности регулярно появляется в интервью артистки. Весной Лолита рассказала, почему в 62 года не решается на пластические операции: певица объясняла это плохой переносимостью наркоза и опасениями за состояние сосудов. При этом она не скрывала, что пользуется услугами косметологов.

В августе стало известно, что за полгода Милявская потратила около 1,1 млн рублей на процедуры для лица. По данным Mash, речь шла как минимум о семи процедурах, включая ботулинотерапию, биоревитализацию и контурную пластику. Сама певица ранее связывала изменения во внешности в том числе с питанием и образом жизни.