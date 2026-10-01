«Ты не девственница»: Лолита рассказала, как мать сняла с неё фату на первой свадьбе

Певица Лолита Милявская вспомнила, как перед первой свадьбой мать потребовала от неё снять фату, поскольку дочь уже не была девственницей. Об этом артистка рассказала в интервью Юлии Меньшовой.

По словам Лолиты, она росла во времена, когда интимные отношения до официального брака воспринимались совершенно иначе, чем сегодня. Эти установки, призналась исполнительница, сильно влияли и на неё саму.

«Дефлорация без брака — грех. Вот я выросла в то время, когда дефлорация без брака... И когда мама мне сказала: «Сними фату, ты не девственница, выходишь замуж», — вспомнила певица.

Сейчас Милявская относится к таким представлениям гораздо проще. Артистка объяснила, что сама была «ребёнком времени» и тогда воспринимала многие общественные нормы как нечто естественное.

Этим летом имя артистки вновь оказалось в центре внимания из-за её внешности. В августе Life.ru рассказывал о косметологических процедурах Лолиты: за полгода певица могла потратить на омоложение около 1,1 миллиона рублей. Тогда речь шла как минимум о семи процедурах. При этом сама исполнительница неоднократно подчёркивала, что спокойно относится к возрасту и не собирается делать из него проблему.