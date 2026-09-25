Прощай, служебная квартира, и вид на Кремль, и кисель: Как депутаты освобождают кабинеты в Госдуме

В Госдуме началась смена кабинетов перед приходом депутатов девятого созыва: уходящие парламентарии вывозят личные вещи, возвращают технику и готовят помещения для новых хозяев. О том, как проходит переезд на Охотном Ряду, пишет Kp.ru.

Анатолий Вассерман свой кабинет на пятом этаже уже освободил. По его словам, до первого заседания нового состава он формально сохраняет полномочия, а из здания ему осталось забрать трудовую книжку. На вопрос о накопившихся за пять лет вещах депутат ответил, что всё это легко поместилось в его карманы.

Ярослав Нилов пока продолжает приходить на работу, разбирать обращения граждан и готовить дела к передаче будущему руководителю комитета. Часть имущества он уже вывез или раздал, а награды и благодарности намерен забрать в последнюю очередь.

Отдельное место в его архиве занимают материалы, связанные с Владимиром Жириновским: ежедневники, записки, газетные вырезки и фотографии. Нилов также вспомнил привычку политика проверять продукты нитратомером и ополаскивать стакан водой перед тем, как пить.

Параллельно аппарат Госдумы проводит инвентаризацию: служебные компьютеры, принтеры и другая техника возвращаются на баланс. Сложнее обстоит дело с квартирами — депутатам, которые годами жили в Москве с семьями, приходится организовывать полноценный переезд.