Прощай, служебная квартира, и вид на Кремль, и кисель: Как депутаты освобождают кабинеты в Госдуме
Kp.ru узнал, что забирают с собой из Госдумы уходящие депутаты
Обложка © Life.ru
В Госдуме началась смена кабинетов перед приходом депутатов девятого созыва: уходящие парламентарии вывозят личные вещи, возвращают технику и готовят помещения для новых хозяев. О том, как проходит переезд на Охотном Ряду, пишет Kp.ru.
Анатолий Вассерман свой кабинет на пятом этаже уже освободил. По его словам, до первого заседания нового состава он формально сохраняет полномочия, а из здания ему осталось забрать трудовую книжку. На вопрос о накопившихся за пять лет вещах депутат ответил, что всё это легко поместилось в его карманы.
Ярослав Нилов пока продолжает приходить на работу, разбирать обращения граждан и готовить дела к передаче будущему руководителю комитета. Часть имущества он уже вывез или раздал, а награды и благодарности намерен забрать в последнюю очередь.
Отдельное место в его архиве занимают материалы, связанные с Владимиром Жириновским: ежедневники, записки, газетные вырезки и фотографии. Нилов также вспомнил привычку политика проверять продукты нитратомером и ополаскивать стакан водой перед тем, как пить.
Параллельно аппарат Госдумы проводит инвентаризацию: служебные компьютеры, принтеры и другая техника возвращаются на баланс. Сложнее обстоит дело с квартирами — депутатам, которые годами жили в Москве с семьями, приходится организовывать полноценный переезд.
Ранее Life.ru рассказывал, как перед новым созывом в Госдуме проходит ротация служебных квартир, кабинетов и техники. Новым иногородним парламентариям на первое время оплачивают гостиницы, а постоянные рабочие места распределят после формирования комитетов.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.