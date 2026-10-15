«Прощайте, парни!» Разведчик «Ахмата» подорвал себя гранатой, прикрыв отход товарищей на СВО

Российский военнослужащий с позывным Сосед погиб во время боевого задания в Сумской области, подорвав себя гранатой после тяжёлого ранения. По рассказам сослуживцев, разведчик не хотел попасть в плен и затруднять отход товарищей. Об этом пишет RT.

Российский солдат подорвал себя гранатой, прикрыв товарищей. Видео © RT

Боец входил в диверсионно-разведывательную группу спецназа «Ахмат», участвовавшую в штурме лесополосы. Российским военным удалось скрытно приблизиться к украинским позициям, однако вскоре начался ожесточённый бой. Противник задействовал артиллерию и многочисленные беспилотники. Один из участников операции погиб на месте, а Сосед получил тяжёлое ранение.

Понимая, что самостоятельно выбраться не сможет, разведчик принял решение использовать собственную гранату. Перед гибелью он обратился к товарищам со словами: «Прощайте, парни!» Последние мгновения жизни сослуживца вспомнил военнослужащий с позывным Федя. Дома у погибшего остался сын.

После понесённых потерь командование распорядилось отвести подразделение, чтобы сохранить остальных бойцов. Для прикрытия отступления военные создали дымовую завесу, на которую противник сосредоточил огонь. Тем временем основная группа незаметно выбиралась через болотистую местность.

Командир спецподразделения с позывным Аид признался, что гибель каждого подчинённого становится для него тяжёлым ударом. Он подчеркнул, что разведывательная работа сопряжена с исключительным риском, который военнослужащие осознают ещё при выборе специальности.

Ранее Life.ru сообщал о российском разведчике, сумевшем вынести из тыла ВСУ телефон и карту с расположением украинских позиций. Во время возвращения военнослужащий оказался под плотным обстрелом на открытой местности. Для его прикрытия сослуживцы применили три дымовых снаряда. Благодаря этому бойцу удалось выполнить задание и выбраться из опасной зоны.