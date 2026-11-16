Прошёл Литву и Польшу: В Тверской области не стало ветерана Великой Отечественной Бориса Гулина
В Тверской области ушёл из жизни ветеран ВОВ Борис Гулин, ему было 99 лет
Борис Гулин. Обложка © Telegram / Тверская область. Официально
Участник Великой Отечественной войны Борис Гулин скончался на 100-м году жизни. Почётный гражданин Тверской области прошёл с 210-м авиакорпусом Литву и Польшу, дошёл до Восточной Пруссии и встретил Победу в Кёнигсберге. О смерти фронтовика сообщил губернатор региона Виталий Королёв.
Борис Александрович родился в деревне Рязаново Калининского района и прожил там всю жизнь. Во время войны он участвовал в форсировании Немана, а боевой путь завершил в Кёнигсберге.
Глава Тверской области направил соболезнования родным и близким ветерана. Королёв назвал его жизнь примером беззаветного служения Родине.
«Он прошёл Великую Отечественную войну, героически сражался с врагом, был удостоен высоких боевых наград», — говорится в обращении губернатора.
За участие в боевых действиях Борис Гулин был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». В 2025 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Тверской области».
Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии скончался 101-летний участник Великой Отечественной войны Мартын Григорьев, который также участвовал в боях против Японии.