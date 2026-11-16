Участник Великой Отечественной войны Борис Гулин скончался на 100-м году жизни. Почётный гражданин Тверской области прошёл с 210-м авиакорпусом Литву и Польшу, дошёл до Восточной Пруссии и встретил Победу в Кёнигсберге. О смерти фронтовика сообщил губернатор региона Виталий Королёв.

Борис Александрович родился в деревне Рязаново Калининского района и прожил там всю жизнь. Во время войны он участвовал в форсировании Немана, а боевой путь завершил в Кёнигсберге.

Глава Тверской области направил соболезнования родным и близким ветерана. Королёв назвал его жизнь примером беззаветного служения Родине.

«Он прошёл Великую Отечественную войну, героически сражался с врагом, был удостоен высоких боевых наград», — говорится в обращении губернатора.

За участие в боевых действиях Борис Гулин был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». В 2025 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Тверской области».