«Просил спасти его»: Пассажиры рейса Flydubai остановили кровотечение у пилота прямо в воздухе

Пассажиры рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив оказали первую помощь раненому командиру воздушного судна и смогли остановить сильное кровотечение. Об этом KP.ru рассказал находившийся на борту стоматолог Шота Мусаев.

По его словам, командир лежал у входа в кабину. Мусаев вместе со стюардом и пассажиркой-медсестрой начал оказывать ему помощь.

«Давление не проверяли, но пульс был очень низкий», — вспоминал пассажир.

После того как кровь удалось остановить, состояние пилота стабилизировалось. Мусаев продолжал разговаривать с ним, чтобы тот не потерял сознание. По словам очевидца, командир рассказывал о жене и двух детях и просил спасти его.

Стоматолог считает, что важную роль сыграла экстренная посадка в саудовском Табуке. По его оценке, если бы самолёт продолжил полёт до Израиля, пилот мог не выдержать из-за тяжести ранений.

Также Шота Мусаев назвал произошедшее попыткой теракта, а не обычной ссорой пилотов. По его словам, один из членов экипажа попытался погубить находившихся на борту людей, после чего его удалось обезвредить. Очевидец утверждал, что пассажиры опасались возможных сообщников, а самого нападавшего во время борьбы скрутили находившиеся в самолёте люди.