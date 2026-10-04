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Опубликовано 4 октября, 12:15

«Просить о милости победителя»: Положение Киева сравнили с Германией 1945 года

Азаров допустил, что Киев скоро будет молить Россию о пощаде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киев приближается к ситуации, в которой будет вынужден просить Россию о пощаде, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Зеленский и его команда, вместе с западными покровителями, ведут киевский режим к моменту, когда придётся не просто вести переговоры, а просить о милости победителя», — заявил политик.

В качестве исторической аналогии Азаров привёл события 1 мая 1945 года. Тогда начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии Ганс Кребс прибыл к советскому командованию с предложением переговоров о перемирии. Советская сторона настаивала на безоговорочной капитуляции. Обсуждать другие условия прекращения боевых действий она отказалась.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что представители Турции и ООН планируют организовать переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. Встречи могут пройти в первой половине октября.

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Татьяна Миссуми
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