«Просить о милости победителя»: Положение Киева сравнили с Германией 1945 года
Азаров допустил, что Киев скоро будет молить Россию о пощаде
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Киев приближается к ситуации, в которой будет вынужден просить Россию о пощаде, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Зеленский и его команда, вместе с западными покровителями, ведут киевский режим к моменту, когда придётся не просто вести переговоры, а просить о милости победителя», — заявил политик.
В качестве исторической аналогии Азаров привёл события 1 мая 1945 года. Тогда начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии Ганс Кребс прибыл к советскому командованию с предложением переговоров о перемирии. Советская сторона настаивала на безоговорочной капитуляции. Обсуждать другие условия прекращения боевых действий она отказалась.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что представители Турции и ООН планируют организовать переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. Встречи могут пройти в первой половине октября.
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