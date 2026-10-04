Киев приближается к ситуации, в которой будет вынужден просить Россию о пощаде, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Зеленский и его команда, вместе с западными покровителями, ведут киевский режим к моменту, когда придётся не просто вести переговоры, а просить о милости победителя», — заявил политик.

В качестве исторической аналогии Азаров привёл события 1 мая 1945 года. Тогда начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии Ганс Кребс прибыл к советскому командованию с предложением переговоров о перемирии. Советская сторона настаивала на безоговорочной капитуляции. Обсуждать другие условия прекращения боевых действий она отказалась.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что представители Турции и ООН планируют организовать переговоры с участием России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. Встречи могут пройти в первой половине октября.