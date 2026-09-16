Просрочка длиной в век: Американец вернул журнал в бибилиотеку и избежал штрафа в $12 тысяч

Житель американского Конкорда вернул в городскую библиотеку журнал, который числился просроченным 132 года. За 48 220 дней задержки мог набежать штраф в размере 12 055 долларов, сообщает BBC.

Речь идёт о сентябрьском выпуске The Century Illustrated Monthly Magazine за 1894 год. Экземпляр принёс мужчина по имени Джон, у которого издание десятилетиями хранилось дома. Американец не знает, кто именно взял журнал в библиотеке и как тот оказался среди его вещей. Вернуть находку Джон решил после того, как прочитал о временной отмене штрафов за просроченные издания.

«Конечно, мы ожидали возврата давно просроченных книг, но точно не чего-то из конца XIX века!» — признались сотрудники библиотеки.

Штрафы в Конкорде заморозили на год, начиная с 1 сентября 2026 года. Поэтому платить 12 тысяч долларов мужчине не пришлось. Взыскания сохранились только за потерянные или повреждённые издания, а также при наличии более пяти просроченных книг.

Журнал после возвращения не станут снова выдавать читателям. Библиотекари рассматривают возможность поместить его в краеведческую коллекцию Concord Room.

Ранее Life.ru писал, что печатные книги сохраняют свою аудиторию, несмотря на развитие электронных и аудиоформатов. Главная причина — привычка читателей, возможность иметь издание в домашней библиотеке и особенности оформления.