Простая, но популярная ошибка может заставить тонометр показать повышенное давление

Неправильное положение руки во время измерения артериального давления способно заметно завысить показатели тонометра и повлиять на оценку состояния пациента. Такие данные приводит Daily Mail со ссылкой на исследование американских специалистов и врача общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Дина Эггитта.

Специалисты Медицинского центра Джонса Хопкинса сравнили результаты при нескольких вариантах расположения конечности. Если она свободно свисала вдоль тела, систолический показатель оказывался выше в среднем на 6,5 мм рт. ст., а диастолический — на 4,4 мм рт. ст. Когда участники клали руку на колени, разница составляла соответственно 3,9 и 4 мм рт. ст.

В эксперименте участвовали 133 взрослых в возрасте от 18 до 80 лет. Перед процедурой добровольцы две минуты ходили, имитируя приход на приём, после чего пять минут проводили сидя. Затем им несколько раз снимали показатели с интервалом в 30 секунд, меняя положение конечности.

Авторы работы пришли к выводу, что разница способна оказаться достаточно большой, чтобы повлиять на оценку показателей у некоторых пациентов. Дин Эггитт предупредил, что неточность при такой процедуре может привести к неверным решениям о лечении. По его словам, избыточная терапия и связанные с препаратами побочные эффекты особенно опасны для уязвимых людей.

Британские рекомендации предусматривают измерение в спокойном положении после как минимум пяти минут отдыха. Спина при этом должна иметь опору, обе ступни следует поставить на пол, а середину манжеты расположить примерно на уровне сердца. Руку необходимо положить на стол или другую поверхность, чтобы она оставалась расслабленной.

По приведённым в материале данным NHS, высоким при проверке медицинским работником считается показатель от 140/90 мм рт. ст., а при домашнем контроле — от 135/85 мм рт. ст. Гипертония часто протекает без заметных симптомов и связана с повышенным риском инсульта, инфаркта и заболеваний почек. Именно поэтому специалисты обращают внимание не только на сами цифры, но и на соблюдение техники процедуры.

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