Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал безумием саму идею военного столкновения Запада с Россией. По его мнению, подобная политика ставит под угрозу национальную безопасность западных стран. Об этом он заявил в соцсети X.

«Просто безумие — даже допускать мысль о войне с Россией, учитывая, что за пределами Украины никому ничего не угрожает», — заявил Дэвис.

Американский военный связал возникновение украинского конфликта с планами расширения НАТО к российским границам. По его мнению, без этого угрозы безопасности Украины можно было бы избежать.

Дэвис также обвинил Запад в том, что тот с самого начала вводил общественность в заблуждение относительно причин конфликта. Как считает отставной подполковник, теперь западные страны рискуют собственной безопасностью.

Ранее Дэвис предупредил главу МИД Польши Радослава Сикорского о последствиях недооценки России. Поводом для его реакции стали высказывания дипломата о военных и экономических возможностях НАТО и Москвы. Американский военный допустил, что попытки добиться подчинения России могут привести к обратному результату.