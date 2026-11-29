«Просто безумие»: Экс-подполковник США предупредил Запад об опасности войны с Россией
Подполковник США Дэвис назвал безумием идею войны Запада с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал безумием саму идею военного столкновения Запада с Россией. По его мнению, подобная политика ставит под угрозу национальную безопасность западных стран. Об этом он заявил в соцсети X.
«Просто безумие — даже допускать мысль о войне с Россией, учитывая, что за пределами Украины никому ничего не угрожает», — заявил Дэвис.
Американский военный связал возникновение украинского конфликта с планами расширения НАТО к российским границам. По его мнению, без этого угрозы безопасности Украины можно было бы избежать.
Дэвис также обвинил Запад в том, что тот с самого начала вводил общественность в заблуждение относительно причин конфликта. Как считает отставной подполковник, теперь западные страны рискуют собственной безопасностью.
Ранее Дэвис предупредил главу МИД Польши Радослава Сикорского о последствиях недооценки России. Поводом для его реакции стали высказывания дипломата о военных и экономических возможностях НАТО и Москвы. Американский военный допустил, что попытки добиться подчинения России могут привести к обратному результату.
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