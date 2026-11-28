«Просто безумие»: Китайский боец UFC высказался о драке Нурмагомедова и Двалишвили
Боец UFC Сонг Ядонг назвал безумием драку Нурмагомедова и Двалишвили
Обложка © ТАСС / ZUMA / Kay Blake
Китайский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сонг Ядонг назвал безумием драку российского спортсмена Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена Мераба Двалишвили в Абу-Даби. При этом 28-летний представитель легчайшего дивизиона в интервью журналисту Майку Хеку на YouTube-канале MMA Fighting выразил надежду, что конфликт остался в прошлом.
Китайский спортсмен воздержался от осуждения участников потасовки. Ядонг отметил, что произошедшее никак не отразилось лично на нём.
Конфликт между бойцами произошёл 11 ноября во время медиадня лиги Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби. Потасовка началась в момент, когда Двалишвили давал интервью. Впоследствии видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях. Суд первоначально приговорил Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также ещё шестерых участников драки к шести месяцам лишения свободы и крупным денежным штрафам. Однако позднее наказание пересмотрели, и спортсмены смогли покинуть место заключения. Напомним, Усман и Умар Нурмагомедовы после освобождения вернулись из ОАЭ в Россию. Сам Двалишвили ранее обратился к властям эмирата с просьбой освободить остальных участников потасовки.