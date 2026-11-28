Китайский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сонг Ядонг назвал безумием драку российского спортсмена Усмана Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена Мераба Двалишвили в Абу-Даби. При этом 28-летний представитель легчайшего дивизиона в интервью журналисту Майку Хеку на YouTube-канале MMA Fighting выразил надежду, что конфликт остался в прошлом.

Конфликт между бойцами произошёл 11 ноября во время медиадня лиги Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби. Потасовка началась в момент, когда Двалишвили давал интервью. Впоследствии видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях. Суд первоначально приговорил Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также ещё шестерых участников драки к шести месяцам лишения свободы и крупным денежным штрафам. Однако позднее наказание пересмотрели, и спортсмены смогли покинуть место заключения. Напомним, Усман и Умар Нурмагомедовы после освобождения вернулись из ОАЭ в Россию. Сам Двалишвили ранее обратился к властям эмирата с просьбой освободить остальных участников потасовки.