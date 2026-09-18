«Просто невероятные залежи»: Шведский аналитик рассказал, как «Восток Ойл» укрепит Россию

Российская нефть с севера Сибири и её транспортировка через Арктику способны дать Москве серьёзное геополитическое преимущество. Такое мнение высказал шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV. Речь идёт о проекте «Восток Ойл», работе которого недавно дал старт президент РФ Владимир Путин.

По словам Берна, огромные запасы сырья на Крайнем Севере заметно повысят значение Северного морского пути.

«Это придаст огромное значение судоходному коридору вдоль северного побережья России, и Запад не будет иметь к нему никакого доступа. По всей видимости, там находятся просто невероятные залежи», — заявил аналитик.

Берн считает, что в перспективе Россия и Китай не столкнутся с дефицитом нефти, а западные страны не смогут помешать развитию этого направления. По его оценке, сырьё продолжит играть ключевую роль в энергоснабжении на фоне роста азиатских экономик.

Напомним, «Восток Ойл» был официально запущен в начале сентября. Первая нефть уже поступила по магистральному трубопроводу к терминалу Бухта Север и была загружена на танкер. Ресурсная база проекта оценивсется примерно в 7 млрд тонн.