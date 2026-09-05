Россия укрепляет позиции в Арктике: «Восток Ойл» загрузил первую партию нефти на танкер

Проект «Восток Ойл» отгрузил первую партию нефти на арктический танкер «Валентин Пикуль». Об этом сообщает Bloomberg. Нефть отправят по Северному морскому пути.

Первая партия поступила к новому терминалу порта Бухта Север по магистральному нефтепроводу проекта. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале прокачки нефти по этой системе к побережью Северного Ледовитого океана.

Танкер «Валентин Пикуль» предназначен для работы в арктических условиях. Его задействовали для первой отгрузки сырья с нового нефтяного кластера на Таймыре.

«Восток Ойл» объединяет месторождения на севере Красноярского края. По данным «Роснефти», ресурсная база проекта превышает 6 млрд тонн малосернистой нефти. Bloomberg отмечает, что запуск проекта усиливает возможности России по экспорту нефти через Арктику и создаёт основу для дальнейшего роста добычи.

Ранее Владимир Путин дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток Ойл» на арктический танкер «Валентин Пикуль». Проект разворачивается на Таймыре и предусматривает создание крупной добывающей и транспортной инфраструктуры. Первая отгрузка стала одним из ключевых этапов его запуска.