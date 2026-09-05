Сечин передал привет бывшим партнёрам из BP и ExxonMobil на запуске «Восток Ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин во время запуска проекта «Восток Ойл» вспомнил представителей западных нефтяных компаний, с которыми ранее обсуждались перспективы проекта. Об этом он заявил на церемонии ввода объектов в эксплуатацию.

Сечин попросил разрешения передать привет бывшим и действующим руководителям BP, ExxonMobil и других международных нефтегазовых компаний. Среди них он назвал бывшего главу BP Роберта Дадли, экс-руководителя ExxonMobil Рекса Тиллерсона и других представителей отрасли.

«Хотел попросить у вас разрешения воспользоваться этим случаем и передать привет нашим коллегам, лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта «Восток ойл», — сказал глава «Роснефти».

По словам Сечина, запуск проекта позволит увеличить объёмы поставок нефти. Он сообщил, что во второй половине следующего года ожидается отгрузка 30 млн тонн сырья, а к 2030 году показатель может вырасти до 50 млн тонн. Глава «Роснефти» также заявил, что дальнейшее развитие проекта при благоприятной рыночной ситуации позволит нарастить поставки до 100 млн тонн нефти в год.

Ранее Life.ru рассказывал о запуске проекта «Восток Ойл», когда Владимир Путин дал старт отгрузке первой нефти с арктического месторождения на танкер «Валентин Пикуль». Президент назвал проект одним из крупнейших в мире и отметил его значение для развития нефтяной отрасли и Северного морского пути.