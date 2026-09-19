«Просто удар» или тревожный звонок: Когда синяки перестают быть безобидными

Случайный синяк — обычное дело, но регулярные, крупные или беспричинные гематомы нельзя игнорировать. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Гематома возникает, когда лопаются мелкие сосуды под кожей и кровь просачивается в ткани. Достаточно лёгкого удара — особенно с возрастом, когда кожа истончается. Причиной могут стать и лекарства: антикоагулянты, антиагреганты, обезболивающие, кортикостероиды.

«Самостоятельно отменять назначенные лекарства нельзя, обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу», — подчёркивает Тарасов.

Частые беспричинные синяки нередко связаны с нарушениями свёртываемости или низким уровнем тромбоцитов. Иногда к ним добавляются мелкие красные или фиолетовые точки, кровоточивость дёсен, носовые кровотечения, необычно обильные менструации.

Внезапное появление множества гематом — тоже повод для проверки. Врач может назначить общий анализ крови с подсчётом тромбоцитов и, при необходимости, дополнительные исследования свёртывающей системы.

«Особенно важно провести обследование, если синяки крупные, болезненные, появляются на туловище или лице без понятной причины», — резюмировал специалист.