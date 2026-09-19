«Просто удар» или тревожный звонок: Когда синяки перестают быть безобидными
Врач Тарасов: Частые болезненные синяки могут сигналить о проблемах со здоровьем
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Случайный синяк — обычное дело, но регулярные, крупные или беспричинные гематомы нельзя игнорировать. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.
Гематома возникает, когда лопаются мелкие сосуды под кожей и кровь просачивается в ткани. Достаточно лёгкого удара — особенно с возрастом, когда кожа истончается. Причиной могут стать и лекарства: антикоагулянты, антиагреганты, обезболивающие, кортикостероиды.
«Самостоятельно отменять назначенные лекарства нельзя, обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу», — подчёркивает Тарасов.
Частые беспричинные синяки нередко связаны с нарушениями свёртываемости или низким уровнем тромбоцитов. Иногда к ним добавляются мелкие красные или фиолетовые точки, кровоточивость дёсен, носовые кровотечения, необычно обильные менструации.
Внезапное появление множества гематом — тоже повод для проверки. Врач может назначить общий анализ крови с подсчётом тромбоцитов и, при необходимости, дополнительные исследования свёртывающей системы.
«Особенно важно провести обследование, если синяки крупные, болезненные, появляются на туловище или лице без понятной причины», — резюмировал специалист.
Как отмечал Life.ru, среди других причин повышенной склонности к гематомам — патологии печени, почек и сердца, ревматологические и системные заболевания, сахарный диабет, дефицит витаминов В12 и фолиевой кислоты, а также злоупотребление алкоголем.
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