Простой тест с пальцем у зеркала: как за 5 секунд вычислить слежку в отеле или на съёмной квартире

Системы скрытого видеонаблюдения чаще всего маскируют под муляжные осветительные приборы. Об этом 360.ru рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

По словам эксперта, в глаза такие устройства обычно не бросаются, и обнаружить их можно, лишь вскрыв предполагаемое место установки вручную.

«Либо тускло светящееся освещение, либо просто муляж. Так же можно проверить какие-либо декоративные элементы интерьера», — посоветовал Ситнов.

Осмотр стоит начинать с кабель-каналов, проложенных по квартире. Провод, уходящий в неизвестном направлении, — уже повод насторожиться.

Отдельного внимания заслуживают двусторонние зеркала. Проверить их просто: если через зеркало никто не подсматривает, при соприкосновении пальцев между объектом и его отражением останется небольшой зазор. Если зазора нет — это тревожный сигнал.

Ранее Life.ru сообщал, что москвич установил скрытую камеру в квартире бывшей жены и избежал наказания — суд не увидел в его действиях состава преступления. Объектив был аккуратно замаскирован под флеш-накопитель в роутере.