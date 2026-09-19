Простой тест с пальцем у зеркала: как за 5 секунд вычислить слежку в отеле или на съёмной квартире

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Опубликовано 19 сентября, 11:23

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IT-специалист Ситнов: Скрытную камеру незаметно располагают в муляжном освещении

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / VL Studio

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / VL Studio

Системы скрытого видеонаблюдения чаще всего маскируют под муляжные осветительные приборы. Об этом 360.ru рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

По словам эксперта, в глаза такие устройства обычно не бросаются, и обнаружить их можно, лишь вскрыв предполагаемое место установки вручную.

«Либо тускло светящееся освещение, либо просто муляж. Так же можно проверить какие-либо декоративные элементы интерьера», — посоветовал Ситнов.

Осмотр стоит начинать с кабель-каналов, проложенных по квартире. Провод, уходящий в неизвестном направлении, — уже повод насторожиться.

Отдельного внимания заслуживают двусторонние зеркала. Проверить их просто: если через зеркало никто не подсматривает, при соприкосновении пальцев между объектом и его отражением останется небольшой зазор. Если зазора нет — это тревожный сигнал.

Учитель подарил любимой ученице ручку со скрытой камерой
Учитель подарил любимой ученице ручку со скрытой камерой

Ранее Life.ru сообщал, что москвич установил скрытую камеру в квартире бывшей жены и избежал наказания — суд не увидел в его действиях состава преступления. Объектив был аккуратно замаскирован под флеш-накопитель в роутере.

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Владимир Озеров
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