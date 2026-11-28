Россияне стали чаще жаловаться на тревожный сон и внезапные пробуждения в три-четыре часа утра. По словам сомнологов, за последнюю неделю количество таких обращений заметно выросло. Одними из возможных причин специалисты называют постоянный стресс и думскроллинг — привычку бесконечно просматривать тревожные новости. Об этом сообщает SHOT.

Пациенты рассказывают, что начали просыпаться примерно в одно и то же время, хотя раньше подобных проблем не испытывали. Одни жалуются на пугающие и необычные сновидения, другие долго ворочаются в постели и не могут снова заснуть.

По оценкам опрошенных SHOT специалистов, за несколько лет число пациентов с хронической бессонницей удвоилось. При этом независимых статистических данных, подтверждающих именно такой рост, не приводится.

Сомнологи объясняют, что непрерывное чтение новостей и эмоциональное напряжение могут мешать нервной системе расслабиться даже после того, как человек откладывает телефон. В результате возникают трудности с засыпанием и поддержанием сна.

Для улучшения ночного отдыха специалисты советуют ограничить просмотр социальных сетей, особенно перед сном, и уделять больше времени физической активности. Если заснуть не удаётся около получаса, рекомендуется ненадолго встать с кровати и заняться спокойным делом, а затем вернуться ко сну.

При этом регулярные ночные пробуждения не всегда связаны со стрессом. Если бессонница сохраняется и отражается на дневном самочувствии, следует обратиться к врачу.

Ранее Life.ru сообщал, что частые ночные пробуждения могут указывать на психологическое напряжение. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк объяснял, что нарушения сна иногда становятся одним из первых признаков внутреннего неблагополучия, даже если внешне человек выглядит спокойным.