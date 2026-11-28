«Утро снова тяжёлое»: Названа главная ошибка людей, которым трудно просыпаться
Психолог Софьянова призвала вставать в выходные в тот же час, что и в будни
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Чтобы в понедельник было легче встать, в выходные стоит ложиться и просыпаться в привычное время, посоветовала кризисный психолог Ольга Софьянова. По её словам, при постоянном режиме организм начинает готовиться к пробуждению примерно за час до подъёма. Если за неделю накопилась усталость, лучше поспать час днём.
«Разница в 2–3 часа между буднями и субботой воспринимается организмом как перелёт через несколько часовых поясов. В результате в понедельник утро снова тяжёлое», — пояснила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
За два-три часа до сна стоит выключить яркий верхний свет и оставить торшер или настольную лампу. Телефон лучше отложить хотя бы за час до того, как лечь в постель. Если поздно вечером захочется есть, лучше ограничиться лёгким перекусом.
Будильник нужно поставить так, чтобы для выключения пришлось встать с кровати. Затем стоит открыть шторы, а если за окном ещё темно — включить яркий свет. Для начала достаточно выбрать две-три привычки и придерживаться их две недели, заключила специалист.
Ранее сомнолог объяснил, как световой будильник помогает проснуться зимой, когда за окном ещё темно. Врач посоветовал настроить устройство так, чтобы искусственный рассвет начинался за полчаса до подъёма.