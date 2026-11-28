Чтобы в понедельник было легче встать, в выходные стоит ложиться и просыпаться в привычное время, посоветовала кризисный психолог Ольга Софьянова. По её словам, при постоянном режиме организм начинает готовиться к пробуждению примерно за час до подъёма. Если за неделю накопилась усталость, лучше поспать час днём.

«Разница в 2–3 часа между буднями и субботой воспринимается организмом как перелёт через несколько часовых поясов. В результате в понедельник утро снова тяжёлое», — пояснила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

За два-три часа до сна стоит выключить яркий верхний свет и оставить торшер или настольную лампу. Телефон лучше отложить хотя бы за час до того, как лечь в постель. Если поздно вечером захочется есть, лучше ограничиться лёгким перекусом.

Будильник нужно поставить так, чтобы для выключения пришлось встать с кровати. Затем стоит открыть шторы, а если за окном ещё темно — включить яркий свет. Для начала достаточно выбрать две-три привычки и придерживаться их две недели, заключила специалист.