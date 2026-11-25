Популярные среди зумеров световые будильники помогают легче просыпаться зимой, когда за окном ещё темно. Для максимального эффекта устройство следует настроить на включение за 30 минут до подъёма, рассказал «Москве 24» заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов.

Зимой многие сталкиваются с так называемой офисной полярной ночью — уходят на работу и возвращаются домой в темноте. Недостаток естественного освещения нарушает биологические ритмы организма, а продолжающаяся утром выработка мелатонина затрудняет пробуждение. Имитация рассвета помогает справиться с этой проблемой.

При выборе гаджета сомнолог посоветовал обратить внимание на возможность регулировки цветовой температуры. Для утреннего пробуждения предпочтителен белый свет с температурой выше 5500 кельвинов, а для вечернего отдыха — тёплый, около 1700 кельвинов.

Полностью отказываться от звукового сигнала врач не рекомендовал, поскольку одного света бывает недостаточно. Кроме того, после напряжённой рабочей недели полезно менять мелодию будильника, чтобы привычный звук не вызывал неприятных ассоциаций.