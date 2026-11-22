Проснуться за минуту до звонка: что нужно делать с вечера, чтобы обойтись без будильника
Сомнолог Кудинов: Подъём в одно и то же время помогает просыпаться до будильника
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Чтобы просыпаться за несколько минут до будильника, стоит вставать в один и тот же час и в будни, и в выходные, посоветовал врач-сомнолог Павел Кудинов. По его словам, так внутренние часы подстраиваются под распорядок дня, и вечером спать начинает хотеться примерно за шесть–восемь часов до привычного подъёма.
«Главное — просыпаться всегда в одно и то же время. Нужно выбрать себе время вне зависимости от дня недели и необходимости», — пояснил эксперт в беседе с «Абзацем».
Ложиться при этом стоит достаточно рано, чтобы к утру успеть выспаться. Ещё с вечера нужно решить, чем заняться утром. Когда после пробуждения ждёт конкретное дело, легче подняться с кровати. А если спешить некуда и планов нет, можно проспать даже звонок будильника, заключил специалист.
Ранее сомнолог объяснил, как поддержать режим сна, когда световой день становится короче. В первой половине дня полезно чаще бывать на естественном свету — он помогает сохранять бодрость. Вечером можно приглушать освещение и меньше пользоваться смартфоном перед сном.