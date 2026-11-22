Спать на левом боку посоветовал россиян онкоуролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария. По его словам, в этой позе активнее работает глимфатическая система, которая помогает мозгу выводить продукты обмена веществ.

Врач пояснил, что ночью жидкость омывает ткани мозга и уносит накопившиеся за день вещества. Положение лицом вниз он назвал наименее удачным для этого процесса. Полноценному отдыху также мешают поздний ужин, кофе, алкоголь по вечерам и хронический стресс.

«И ты вроде поспал шесть-семь часов. Утром проснулся — туман в голове», — отметил собеседник 360.ru, добавив, что первую чашку кофе лучше выпивать через два-три часа после пробуждения.