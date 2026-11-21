Назван ночной индикатор психологических проблем
Психиатр Костюк: Нарушение сна считается признаком психологических проблем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Частые ночные пробуждения могут указывать на внутреннее напряжение, даже если человек внешне спокоен, предупредил главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По его словам, о психологическом состоянии можно судить по переменам в собственном поведении.
Иногда человек сам замечает, что ведёт себя непривычно. В других случаях ему удаётся скрыть переживания от окружающих. Если при этом он плохо спит и часто просыпается, днём ему становится труднее работать.
«Нарушение сна является важнейшим индикатором нашего психологического неблагополучия», — заключил собеседник NEWS.ru.
Ранее сомнолог объяснил, какие ночные пробуждения считаются нормой. Во сне человек может проснуться на несколько секунд, тут же заснуть и утром ничего об этом не помнить. Если же пробуждения затягиваются и сказываются на самочувствии днём, стоит обратиться к специалисту.