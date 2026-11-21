Частые ночные пробуждения могут указывать на внутреннее напряжение, даже если человек внешне спокоен, предупредил главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По его словам, о психологическом состоянии можно судить по переменам в собственном поведении.

Иногда человек сам замечает, что ведёт себя непривычно. В других случаях ему удаётся скрыть переживания от окружающих. Если при этом он плохо спит и часто просыпается, днём ему становится труднее работать.

«Нарушение сна является важнейшим индикатором нашего психологического неблагополучия», — заключил собеседник NEWS.ru.