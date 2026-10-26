Протащил вопреки запретам: Норвежский депутат в открытую похвастался контрабандой для ВСУ

Норвежский депутат Петер Фрёлих признался, что в 2023 году сознательно нарушил действовавшие экспортные ограничения ради отправки беспилотников украинским военным. После этой истории власти Норвегии изменили правила вывоза гражданских дронов. Об этом сообщает агентство NTB.

Подробностями политик поделился в книге «Если начнётся война» и эфире норвежского телеканала NRK. Фрёлих представляет Консервативную партию и сейчас возглавляет парламентский комитет по иностранным делам и обороне. Ранее он участвовал в руководстве благотворительной организации Fritt Ukraina, созданной для помощи Киеву.

Изначально волонтёры пытались вывезти партию дронов с тепловизионными камерами на пароме, следующем в немецкий Киль. Однако норвежская таможня остановила груз: действовавшие ограничения, основанные на законодательстве 1950-х годов, запрещали подобный экспорт без специального разрешения.

После этого организация обратилась к правительству, но оперативного ответа не получила. В итоге беспилотники всё же доставили на Украину в обход действовавших правил.

Уже на следующее утро организация узнала, что власти собираются срочно рассмотреть вопрос. Впоследствии ограничения пересмотрели, разрешив отправлять на Украину коммерческие беспилотники, не подпадающие под экспортный контроль, без специальной лицензии. Сам депутат не жалеет о своём поступке, хотя и не рекомендует другим нарушать закон.

Норвегия продолжает расширять оборонное сотрудничество с Киевом. Ранее Life.ru рассказывал о трёх совместных проектах Украины и норвежской компании Kongsberg в сфере ПВО. По словам Владимира Зеленского, первые результаты одного из них ожидаются через полтора-два месяца. Стороны также обсуждали европейскую противоракетную программу FREYJA, испытания которой планируют начать до конца 2026 года. Кроме того, Киев рассчитывает получить новые пакеты норвежской оборонной помощи в ноябре.