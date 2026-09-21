Протест против выборов в Госдуму в Таллине раскритиковали в соцсетях

Акция против выборов в Госдуму у российского посольства в Таллине вызвала критику в соцсетях. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив комментарии под публикацией эстонского новостного портала Delfi.

В воскресенье Delfi сообщил, что проводит возле дипмиссии акцию: там установили урну, в которую предлагали отправить свой голос. Временный поверенный в делах РФ в Эстонии Камран Абилов рассказал РИА «Новости», что полиция своевременно пресекла попытку её проведения.

По данным агентства, большинство комментаторов под постом Delfi не поддержали акцию. Пользователи из Эстонии и соседних стран усмотрели в ней вмешательство в российские выборы.

«А это не вмешательство в выборы в России? Если бы это сделали россияне, весь мир орал бы, что Россия вмешивается», — написала жительница Риги Эдита Лобанова.

Часть участников обсуждения призвала обратить внимание на проблемы самой Эстонии. Жительница Таллина Настасья Холодова указала на безработицу, рост налогов и снижение достатка населения. По её мнению, прежде чем вмешиваться в дела другой страны, следует разобраться с положением в своей.

Житель Финляндии Андрей Перегонцев также счёл акцию вмешательством в выборы РФ. Андрей Сизенок из Эстонии выразил сомнение, что подобный протест допустили бы в отношении одной из стран Евросоюза.

Некоторые пользователи предположили, что участники получали деньги за участие в акции. Такую версию, в частности, высказал житель Эстонии Александр Трифонов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о сплочении избирателей на фоне попыток противника помешать выборам. Политик подвёл итоги трёхдневного голосования и назвал противостояние этим действиям главным источником напряжения во время кампании. По его словам, в последние дни противник приложил значительные усилия, чтобы повлиять на результат. Медведев заявил, что эти попытки не достигли цели. По его оценке, давление привело к обратному эффекту и усилило единство граждан.