Протестующие выломали дверь и ворвались в здание мэрии Марселя
Обложка © X / Geocrises FR/ Oumxe Dia
Во французском Марселе участники протестов ворвались в здание мэрии, предварительно сломав входную дверь. Оказавшись внутри, несколько человек исписали стены краской из аэрозольных баллончиков. Об этом сообщает местная газета La Provence.
Видео © X / Geocrises FR/ Oumxe Dia
По данным издания, группа демонстрантов сумела проникнуть в административное здание. Участники беспорядков повредили входную дверь, а затем оставили надписи на стенах помещений.
Ранее Life.ru рассказывал, как во время массовых протестов в Париже полицейский попал гранатой в журналиста. Инцидент произошёл на фоне столкновений у площади Нации: демонстранты бросали в силовиков различные предметы, а полиция применяла слезоточивый газ.
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