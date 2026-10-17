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Регион
Опубликовано 17 октября, 17:15

Протестующие выломали дверь и ворвались в здание мэрии Марселя

Обложка © X / Geocrises FR/ Oumxe Dia

Обложка © X / Geocrises FR/ Oumxe Dia

Во французском Марселе участники протестов ворвались в здание мэрии, предварительно сломав входную дверь. Оказавшись внутри, несколько человек исписали стены краской из аэрозольных баллончиков. Об этом сообщает местная газета La Provence.

Видео © X / Geocrises FR/ Oumxe Dia

По данным издания, группа демонстрантов сумела проникнуть в административное здание. Участники беспорядков повредили входную дверь, а затем оставили надписи на стенах помещений.

В Париже задержали 40 человек с оружием и запрещёнкой перед массовыми протестами
В Париже задержали 40 человек с оружием и запрещёнкой перед массовыми протестами

Ранее Life.ru рассказывал, как во время массовых протестов в Париже полицейский попал гранатой в журналиста. Инцидент произошёл на фоне столкновений у площади Нации: демонстранты бросали в силовиков различные предметы, а полиция применяла слезоточивый газ.

Больше новостей о протестах и беспорядках во Франции — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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