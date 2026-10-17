Протестующие выломали дверь и ворвались в здание мэрии Марселя

Во французском Марселе участники протестов ворвались в здание мэрии, предварительно сломав входную дверь. Оказавшись внутри, несколько человек исписали стены краской из аэрозольных баллончиков. Об этом сообщает местная газета La Provence.

По данным издания, группа демонстрантов сумела проникнуть в административное здание. Участники беспорядков повредили входную дверь, а затем оставили надписи на стенах помещений.

Ранее Life.ru рассказывал, как во время массовых протестов в Париже полицейский попал гранатой в журналиста. Инцидент произошёл на фоне столкновений у площади Нации: демонстранты бросали в силовиков различные предметы, а полиция применяла слезоточивый газ.