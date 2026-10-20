Протесты, долги и критика со всех сторон: Макрон оказался в политической изоляции

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в политической изоляции из-за собственного курса и ошибок на фоне массовых протестов в стране. К такому выводу пришла британская газета The Guardian, обратив внимание на резкую критику французского лидера со всех сторон.

Поводом для новой волны недовольства стало восьмиминутное обращение главы государства к нации в воскресенье после одного из самых жестоких дней беспорядков за последнее время.

Макрон выразил гнев и стыд из-за происходящего, однако не предложил конкретных решений. В частности, он не объявил ни о перестановках в правительстве, ни о дополнительных государственных расходах. В результате выступление вызвало резкую реакцию политических оппонентов.

По оценке издания, положение президента усугубляют его высокомерный стиль управления и стратегические просчёты. Ситуацию осложняют и серьёзные экономические проблемы. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что стало самым высоким показателем с 1946 года.

С критикой выступил даже бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро. Он призвал французского лидера подать в отставку и назначить досрочные выборы. По его мнению, нынешняя ситуация повышает шансы Марин Ле Пен занять пост президента Франции.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МВД Франции Лоран Нуньес признал потерю контроля над массовыми беспорядками. По его словам, полицейских оказалось недостаточно для сдерживания протестующих. Из-за ошибок в подготовке правоохранители не смогли предотвратить погромы и разграбление магазинов. На фоне произошедшего министр предложил Макрону свою отставку, однако тот отказался её принимать. Вместо этого президент потребовал пересмотреть методы борьбы с уличным насилием и разобраться в причинах допущенных просчётов. После беспорядков 17 октября число задержанных во Франции превысило 2,4 тысячи человек.