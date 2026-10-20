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Регион
Опубликовано 20 октября, 14:15

Протесты, долги и критика со всех сторон: Макрон оказался в политической изоляции

The Guardian: Макрон оказался в политической изоляции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в политической изоляции из-за собственного курса и ошибок на фоне массовых протестов в стране. К такому выводу пришла британская газета The Guardian, обратив внимание на резкую критику французского лидера со всех сторон.

Поводом для новой волны недовольства стало восьмиминутное обращение главы государства к нации в воскресенье после одного из самых жестоких дней беспорядков за последнее время.

Макрон выразил гнев и стыд из-за происходящего, однако не предложил конкретных решений. В частности, он не объявил ни о перестановках в правительстве, ни о дополнительных государственных расходах. В результате выступление вызвало резкую реакцию политических оппонентов.

По оценке издания, положение президента усугубляют его высокомерный стиль управления и стратегические просчёты. Ситуацию осложняют и серьёзные экономические проблемы. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что стало самым высоким показателем с 1946 года.

С критикой выступил даже бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро. Он призвал французского лидера подать в отставку и назначить досрочные выборы. По его мнению, нынешняя ситуация повышает шансы Марин Ле Пен занять пост президента Франции.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава МВД Франции Лоран Нуньес признал потерю контроля над массовыми беспорядками. По его словам, полицейских оказалось недостаточно для сдерживания протестующих. Из-за ошибок в подготовке правоохранители не смогли предотвратить погромы и разграбление магазинов. На фоне произошедшего министр предложил Макрону свою отставку, однако тот отказался её принимать. Вместо этого президент потребовал пересмотреть методы борьбы с уличным насилием и разобраться в причинах допущенных просчётов. После беспорядков 17 октября число задержанных во Франции превысило 2,4 тысячи человек.

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Юлия Сафиулина
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