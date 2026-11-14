Во Франции задержали 121 человека во время общенациональных акций протеста против роста стоимости жизни и жёстких действий полиции. Такие данные по состоянию на 17:00 (19:00 мск) привело МВД страны, сообщает газета Le Figaro.

Манифестации прошли в субботу, 14 ноября, в разных регионах Франции. Участники выступали против подорожания товаров и услуг, а также критиковали действия правоохранительных органов.

Акции стали частью продолжающегося социального движения, в котором недовольство ростом расходов на жизнь сочетается с критикой полицейских методов и требований улучшить условия жизни.

Напомним, во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста против роста цен и полицейского насилия. Самая крупная акция прошла в Париже, где собрались около 24 тысяч человек. Большую часть времени шествие во французской столице проходило относительно спокойно. Однако ближе к завершению акции начались столкновения отдельных групп протестующих с полицией. Для разгона участников беспорядков силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.