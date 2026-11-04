В России начали применять новую технологию протезирования, позволяющую закреплять искусственную конечность для постоянного ношения. Первые пациенты уже проходят такое лечение в Центре инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время поездки в Улан-Удэ.

Особенность метода заключается в установке металлического импланта непосредственно в кость пациента. К нему через специальный переходник крепится внешний протез. Такая система позволяет обеспечить его постоянную фиксацию, хотя внешняя часть конструкции при необходимости может сниматься.

«Сейчас мы формируем новую технологию. Разработку завершили, идут первые пациенты. Когда идёт имплантация металлической конструкции — экзопротез может фиксироваться в том числе для постоянного ношения. Это продвинутые современные технологии», — рассказал Мурашко.

Министр отметил, что развитие подобных методов особенно востребовано при реабилитации ветеранов специальной военной операции. По его словам, ЦИТО располагает необходимыми специалистами в области травматологии и ортопедии, а также командой для оказания психотерапевтической помощи.

Отдельное внимание Мурашко уделил филиалу центра в Бурятии. Проект развивается при участии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В новом учреждении предусмотрены помещения для изготовления протезов, обучения ходьбе, лечебной физкультуры и реабилитации пациентов. В центре также будут работать психологи и техники-протезисты, в том числе ветераны СВО, прошедшие специальную подготовку. Предполагается, что медицинскую помощь здесь смогут получать не только жители Бурятии, но и пациенты из соседних регионов.