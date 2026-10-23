Против воли парламента и сторонников реформы: принц Лихтенштейна впервые применил право вето

Наследный принц Лихтенштейна Алоиз впервые воспользовался правом вето, заблокировав законопроект, который позволил бы женщинам прерывать беременность в первые 12 недель. Решение монарха перечеркнуло инициативу, ранее одобренную парламентом страны, сообщает The Guardian.

Законопроект прошёл через парламент с минимальным перевесом — 13 голосов против 12. Помимо смягчения ограничений на аборты, документ предусматривал оплату процедуры медицинской страховкой и отмену запрета на распространение информации о прерывании беременности.

Реформу поддержали 4970 граждан, подписавших соответствующую инициативу. Это почти четверть избирателей княжества. При этом августовский опрос показал, что за изменение законодательства выступают 62% опрошенных избирателей.

Сам Алоиз объяснил отказ подписывать закон необходимостью защищать жизнь нерождённых детей. При этом он допустил отдельные послабления, в частности отмену запрета на информирование об абортах и расширение помощи беременным женщинам. Об этом говорится в официальном сообщении княжеского дома от 20 октября.

Сторонники реформы восприняли решение как удар по демократическим принципам страны. Представители инициативной группы возмутились тем, что один человек смог остановить закон, поддержанный парламентом и тысячами граждан.