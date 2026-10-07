Противогазы, флаг и заброшки: Полиция сорвала массовую сходку руферов в Сургуте

Около сотни подростков-руферов, по данным Mash, оказались в отделе полиции после массовой сходки на заброшенных объектах в Сургуте. Часть участников пришла в противогазах и другой экипировке, некоторые снимали происходящее на видео, а несколько человек развернули флаг.

Около сотни подростков-руферов увезли в полицию в Сургуте. Видео © Telegram / Mash

Полиция подтвердила сам факт опасной вылазки. 3 октября в УМВД России по Сургуту поступило несколько сообщений о несовершеннолетних, проникших в заброшенные здания на улицах Щепёткина и Ивана Кайдалова. Правоохранители приехали на место и установили личности подростков и их законных представителей.

Сейчас проводится проверка. По данным полиции, родителей участников намерены привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Правоохранители также призвали взрослых внимательнее следить за досугом детей и объяснять им опасность таких развлечений.

Ранее Life.ru рассказывал о подростках, которые забрались на купол храма Христа Спасителя в Москве. Школьники занимались руфингом и проникали на высотные объекты ради контента, после чего им могла грозить уже уголовная ответственность.