Преступление и осознание: Протрезвевший вор вернул ресторану восемь кило камбалы с запиской

Курьер вернул в ресторан «Шаляпин» в Репино восемь килограммов камбалы, которые накануне унёс с кухни нетрезвый гость. Вместе с рыбой мужчина передал покаянную записку.

Ночью 5 сентября посетитель пробрался на кухню дачного ресторана, забрал из морозилки упаковки с замороженной рыбой и ушёл. Произошедшее попало на видео. Через день в заведение приехал курьер с термосумкой. Внутри оказались все восемь килограммов камбалы и письмо от похитителя.

«Добрый день! Я в состоянии алкогольного опьянения ночью 5 сентября зашёл к вам на кухню и взял из морозилки упаковки с замороженной рыбой и увёз с собой. Как протрезвел, я понял, что натворил», — написал мужчина.

Рыбу пришлось утилизировать: после нахождения за пределами ресторанной кухни продукты нельзя было снова пустить в оборот. Покаянную записку сотрудники заведения решили сохранить на память.

В ресторане пошутили, что этот случай возглавил список самых необычных похищений из ресторана, сместив с первого места кражу бронзовой скульптуры Фёдора Шаляпина.

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