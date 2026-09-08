Зачерпнул на уголовку: Фанат Ерофеева украл ложку любимого писателя из музея во Владимире
Фанат Ерофеева украл ложку писателя из музея во Владимире
Турист из Нижнего Новгорода украл из Музея ложки во Владимире экспонат, принадлежавший писателю Венедикту Ерофееву. Мужчина объяснил поступок любовью к творчеству автора «Москвы — Петушков» и желанием заполучить реликвию в свою коллекцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фанат Ерофеева попался на краже ложки из музея. Видео © Telegram / Ирина Волк
По данным полиции, 40-летний мужчина приехал во Владимир как турист. В музее он увидел ложку любимого писателя и решил её похитить. Посетитель сделал несколько фотографий, спрятал экспонат в рукав и покинул музей.
Однако пополнить домашнюю коллекцию не удалось. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в Нижегородской области.
На допросе мужчина раскаялся и заявил, что не собирался продавать или выбрасывать ложку. По его словам, она представляла для него культурную и историческую ценность и была нужна исключительно для частной коллекции.
Дознаватель УМВД России по Владимиру возбудил уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Похищенную ложку у поклонника Ерофеева изъяли. Теперь экспонат вернут в музей.
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Обложка © Telegram / Ирина Волк