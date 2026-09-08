Зачерпнул на уголовку: Фанат Ерофеева украл ложку любимого писателя из музея во Владимире

Турист из Нижнего Новгорода украл из Музея ложки во Владимире экспонат, принадлежавший писателю Венедикту Ерофееву. Мужчина объяснил поступок любовью к творчеству автора «Москвы — Петушков» и желанием заполучить реликвию в свою коллекцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фанат Ерофеева попался на краже ложки из музея. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным полиции, 40-летний мужчина приехал во Владимир как турист. В музее он увидел ложку любимого писателя и решил её похитить. Посетитель сделал несколько фотографий, спрятал экспонат в рукав и покинул музей.

Однако пополнить домашнюю коллекцию не удалось. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в Нижегородской области.

На допросе мужчина раскаялся и заявил, что не собирался продавать или выбрасывать ложку. По его словам, она представляла для него культурную и историческую ценность и была нужна исключительно для частной коллекции.

Дознаватель УМВД России по Владимиру возбудил уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенную ложку у поклонника Ерофеева изъяли. Теперь экспонат вернут в музей.

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